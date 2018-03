Elezioni 2018 – Boom del Movimento 5 Stelle, Lega supera Forza Italia e “sconfitta storica” per il PD

Roma – Mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali in poco più di 15mila seggi in tutta Italia (ore 7,53) , si fa chiara la misura della vittoria del Movimento 5 Stelle che supera il 30% dei voti (31,74%) e si conferma primo partito per numero di elettori come anticipato dai primi exit pol.

Segue la coalizione di Centro- Destra con il 37,08 e dove sembra delinearsi un clamoroso sorpasso della Lega Nord (18,29%) su Forza Italia (13,81%).

“Sconfitta storica” come ammette il candidato Mario Tullo in Liguria, per il Partito Democratico che, a livello nazionale, potrebbe non superare la soglia del 20% (19,23%).

In Liguria, alle 8,24, con 1648 seggi scrutinati su 1.789, la situazione è questa:

Movimento 5 Stelle 30,01%

Lega Nord 20,33%

Forza Italia 12,86%

Fratelli d’Italia 3,80%

Noi con l’Italia 0,94%

PD 19,86%

+Europa 3,27%