Firenze, sparatoria a Ponte Vespucci: ucciso un uomo di colore. Fermato 65enne

Firenze – Un uomo di colore è morto dopo essere stato colpito da alcuni colpi di pistola esplosi a ponte Vespucci a Firenze, a poca distanza dal centro storico.

A sparare sarebbe stato un uomo di 64 anni ma ancora non si conoscono le cause. La vittima, 70 anni, non è sopravvissuta nonostante i tempestivi soccorsi ed i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Ad allertare gli agenti della Polizia di Stato sono stati i militari in servizio vicino al consolato degli Stati Uniti. I poliziotti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno fermato il presunto responsabile nella vicina via Montebello.

Portato in Questura, il 64enne avrebbe detto di essere uscito di casa per togliersi la vita; nella casa dell’uomo è stato ritrovato un biglietto che annunciava proprio la volontà di farla finita per problemi economici e spiegava ai familiari dove prelevare gli ultimi soldi rimasti sul conto corrente.

Resta da chiarire, al momento, cosa abbia spinto l’uomo a sparare contro il 70enne. Non si esclude alcuna pista ma, al momento, sembra poco probabile la matrice razziale.