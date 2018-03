Genova – Ladro d’auto seriale a 72 anni, arrestato

Genova – Verrà processato per direttissima questa mattina, a palazzo di Giustizia, l’anziano 72enne più volte arrestato per furti nella auto in sosta. L’uomo è stato sorpreso in via Ippolito d’Aste, in pieno centro cittadino, mentre armeggiava con i “ferri del mestiere” che porta con sè in un trolley.

A segnalare la sua presenza ai carabinieri un residente della zona che lo ha notato mentre cercava di scassinare la propria auto ed ha chiamato i carabinieri con il cellulare.

I militari sono accorsi velocemente e hanno sorpreso l’anziano con le mani nel sacco e lo hanno arrestato.

A loro l’anziano ha ammesso di non riuscire a resistere e di essere attirato in modo irresistibile dalle auto con materiale all’interno.

In tanti anni ha imparato ad aprire le auto con un semplice filo di ferro e pochi arnesi con cui colpisce in pochi minuti ed ormai è ben noto alle forze dell’ordine che lo fermano.

L’ultimo arresto risale al 6 febbraio scorso e difficilmente l’anziano resterà in carcere a lungo.

