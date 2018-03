Lavori di manutenzione sulla A12, chiusa per due notti l’entrata di Rapallo

Genova – Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che per due notti consecutive, con orario 22.00-06.00, la stazione di Rapallo, in direzione di Sestri Levante/Livorno, rimarrà chiusa per lavori di manutenzione.

Si comincerà martedì 7 con la prima delle due notti di chiusura che inizierà, come già ricordato, alle 22.00. Stop al transito al casello della A12 in direzione levante fino alle 06.00 di giovedì 8.

Con le stesse modalità, il casello autostradale rimarrà chiuso anche dalle 22.00 di giovedì fino alle 06.00 di venerdì 9 marzo.

Per gli utenti, il consiglio è quello di utilizzare gli svincoli autostradali di Recco o di Chiavari.