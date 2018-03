“LUCIO!”, 12 brani per Lucio Dalla: l’omaggio di Ron all’amico cantautore

Genova – E’ uscito venerdì 2 marzo, “LUCIO!”, il nuovo progetto discografico di Ron dedicato all’amico Lucio Dalla per celebrare la ricorrenza del settantacinquesimo compleanno del cantautore bolognese e farne rivivere la poetica e l’anima musicale.

Una raccolta composta da 12 brani, tra cui l’inedito sanremese Almeno Pensami, registrati in presa diretta da Ron insieme a tre grandi musicisti: Elio Rivagli alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e Giuseppe Barbera al pianoforte.

Nell’album si trovano alcuni dei più grandi successi di Dalla, tre dei quali scritti insieme a Ron che per l’occasione li ha arrangiati e reinterpretati con il proprio stile. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una speciale versione di “Come è profondo il mare“, una visione molto libera di Ron che ha costruito intorno alla voce originale di Lucio un nuovo arrangiamento musicale.

Il disco è dedicato alla memoria di Michele Mondella, grande personaggio del mondo musicale e storico amico e collaboratore di Lucio e Ron.

Oltre all’album “LUCIO!”, disponibile nei negozi tradizionali e in digitale, è disponibile anche in edizione limitata per Amazon il 45 giri “Almeno Pensami/ Chissà se lo sai” autografato da Ron.

Da mercoledì 7 marzo Ron sarà impegnato in un instore tour per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo progetto discografico: il 7 Marzo al Mondadori Megastore di Milano, il 9 Marzo al Mondadori Megastore di Bologna, il 10 Marzo al Mondadori Bookstore di Roma ed il 12 Marzo al Mondadori Bookstore di Napoli.

Inoltre a maggio il cantante tornerà live con due concerti: il 6 Maggio al Teatro dal Verme di Milano ed il 7 Maggio all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma in Sala Sinopoli.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.