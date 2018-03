I mercoledì dell’Acquario, nuovo appuntamento con “In nome dell’orso”

Genova – Nuovo appuntamento per i mercoledì dell’Acquario. Il 7 marzo, alle ore 17.00, infatti, si terrà il nono incontro del ciclo “La montagna tra natura, cultura e storia” organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con l’acquario stesso, con Artesulcammino e con Il Piviere s.r.l..

Matteo Zeni regista e scrittore tratterà il tema “In nome dell’orso”, aiutato da una serie di immagini volte a far conoscere questo splendido animale.

Proprio lo stesso Zeni spiega: “Vorrei far conoscere al pubblico l’orso. L’orso è un animale affascinante, che sulle Alpi e in particolare sui monti dove vivo, quelli del Trentino, ha vissuto una storia drammatica e al contempo straordinaria. Dopo le persecuzioni che l’hanno sterminato ovunque – tranne un piccolo, magico luogo di cui parlerò…-, proprio dall’uomo l’orso ha ricevuto un’inaspettata possibilità di futuro. Il cammino che uomini e orsi stanno intraprendendo per ritrovare una pacifica coesistenza è arduo e tortuoso, ma vale la pena percorrerlo. Nel mio piccolo, ho provato a fare la mia parte in tale direzione… scrivendo un libro, che proprio alla convivenza tra le due specie è dedicato”.

La conferenza è ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare amici@costaedutainment.it, www.amiciacquario.ge.it.

Il ciclo “La montagna tra natura, cultura e storia” proseguirà fino al 18 aprile.

Ecco il calendario dei prossimi incontri.

Mercoledì 14 marzo, ore 17.00, “Volare con il Parapendio con i miei falchi ammaestrati”. Relatore: Elvio Bernardi. Introduzione: Silvio Spanò, ornitologo, già docente di zoologia applicata all’Università di Genova.

Mercoledì 21 marzo, ore 17.00, “Quando l’uomo abitava la montagna, i paesaggi terrazzati”. Relatori: Adriana Ghersi, professore associato di Architettura del paesaggio, Università di Genova e Giovanni Ghiglione, ricercatore CNR, autori del libro sul tema che verrà presentato (ed. IL PIVIERE). La costruzione delle Alpi. Relatore: Antonio De Rossi, professore ordinario di Architettura e Design, Politecnico di Torino.

Mercoledì 28 marzo, ore 17.00, “Nascere Artisti. Dinastie di pittori e scultori nelle valli alpine dal Medioevo al Novecento”. Relatore: Flavia Cellerino, storica Artesulcammino.

Mercoledì 4 aprile, ore 17.00 “Valli popolate, spopolate e ripopolate”. Relatori: Fredo Valla, Ostana (Valle Po), regista, presenta il suo film “Valades Ouistanes” e Beatrice Verri, direttrice della Fondazione Nuto Revelli. “Il recupero della montagna e la rinascita di un borgo: il caso di Paraloup”.

Mercoledì 11 aprile, ore 17.00 “Esperienze di percorsi letterari in montagna”. Relatori: Valter Giuliano, giornalista e scrittore e Michele Petrucci, fumettista, che presenterà il suo libro “Messner. La montagna, il vuoto, la fenice”, Coconino Press Fandango.

Mercoledì 18 aprile, ore 17.00, “Dai banchi di scuola ai sentieri di Montagna. Una straordinaria avventura didattica”. Relatore: Roberto Colombo, insegnante di liceo con un gruppo di allievi. L’incontro sarà anche occasione per presentare il suo libro sul tema (ed. ERGA).