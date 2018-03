Olbia, cadavere di un uomo ritrovato decapitato in auto. Forse suicidio

Olbia – Il cadavere decapitato di un uomo di 61 anni è stato ritrovato decapitato all’interno di una Fiat Punto nella zona industriale di Olbia.

A fare la terribile scoperta è stato un operaio che questa mattina, intorno alle 7.30, si trovava a passare nella zona. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme chiamando i Carabinieri.

L’auto era parcheggiata vicino al capannone di una ditta. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno avviato un’indagine mentre si attende l’arrivo degli specialisti del Ris di Cagliari per i rilievi del caso, fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista. La più avvalorata, per il momento, sembra essere quella del suicidio anche se ancora non si hanno chiare le modalità.