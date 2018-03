Oscar 2018 – Call me by your name miglior sceneggiatura non originale

Hollywood – Si è svolta la scorsa notte la 90esima edizione degli Oscar e Call me by your name, la pellicola diretta da Luca Guadagnino si è aggiudicata il riconoscimento dell’Academy Awards come miglior sceneggiatura non originale.

Il film di Guadagnino ha battuto la concorrenza di The Disaster Artist con James Franco, Logan, Molly’s Game e Mudbound.

Il film, arrivato con quattro nomination, riceve solamente una statuetta, conquistata dal maestro americano James Ivory per il suo lavoro di adattamento dal romanzo di André Aciman.

Salito sul palco per ritirare il premio, Ivory ha ringraziato il regista italiano per la sua sensibilità.