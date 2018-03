Oscar 2018 – The Shape Of Water premiato come Miglior Film

Hollywood – The Shape Of Water è il Miglior Film della novantesima edizione degli Academy Awards che si sono svolti al Kodak Theatre di Hollywood.

La pellicola diretta dal regista Guillermo Del Toro è stata insignita del premio Oscar ed ha battuto la concorrenza di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, The Post, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird e Phantom Thread.

The Shape Of Water (La forma dell’acqua), ha letteralmente trionfato durante la notte degli Oscar, portandosi a casa quattro statuette sulle tredici nomination. Oltre all’ambitissimo premio come Miglior Film, l’opera di Del Toro, vincitore della statuetta come Miglior Regista, è stata premiata anche per la Miglior Sceneggiatura Originale e per la Miglior Colonna Sonora.

Call Me By Your Name, film diretto da Luca Guadagnino, si è invece aggiudicato l’Academy Award come miglior sceneggiatura non originale. James Ivory, che ha adattato il romanzo di André Aciman, ritirando il premio non ha mancato di ringraziare il regista italiano per la sensibilità mostrata durante le riprese.