Più di un chilo e mezzo di droga in casa, arrestato 19enne. Denunciati fratello e fidanzata

Genova – Gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 19enne e denunciato il fratello di 27 anni e la fidanzata di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I tre, tutti genovesi, sono stati identificati dopo una segnalazione di alcuni residenti di via Pinetti, a Marassi. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno intercettato un ragazzo, corrispondente alla descrizione fornita proprio dai cittadini che, alla vista delle divise, ha immediatamente cercato di scappare.

Una volta individuata la sua residenza, i poliziotti hanno proceduto con una perquisizione domiciliare.

In casa del giovane, all’interno di una borsa di tela nascosta nella sua camera, sono state rinvenute 19 buste contenenti più di un chilo di marijuana, un bilancino di precisione ed un foglio con dei conteggi.

Nella camera che il fratello condivide con la fidanzata, dentro una cassaforte, erano nascosti altri 550 grammi di hashish e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 19enne è stato condotto in questura e sarà processato nella mattinata odierna per direttissima. Il fratello è stato segnalato in stato di irreperibilità mentre la fidanzata è stata denunciata.