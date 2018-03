Pontedera, 97enne uccide la moglie malata e si getta dalla finestra

Pontedera (Pisa) – Prima ha ucciso la moglie, poi si è ucciso gettandosi dalla finestra del suo appartamento al terzo piano.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Pontedera, in provincia di Pisa, dove un uomo di 97 anni, approfittando dell’assenza della figlia e della badante, ha ferito la moglie 81enne e malata prima di togliersi la vita.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto precipitare l’anziano.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Nell’abitazione dei due è arrivata anche la figlia, contattata proprio dalle forze dell’ordine. La donna ha aperto l’appartamento agli agenti che hanno trovato l’anziana in un lago di sangue ma ancora viva.

I due coniugi, trasportati in codice rosso in ospedale, sono morti poco dopo il loro arrivo per le gravissime ferite riportate.

Un omicidio suicidio scaturito dall’esasperazione per le condizioni di salute della moglie, peggiorate nell’ultimo periodo. L’uomo, descritto da molti come lucido, avrebbe afferrato un cacciavite e lo avrebbe piantato nella nuca della donna, inferma a letto da diverso tempo, prima di lasciarsi cadere nel vuoto.