Travolta da un suv a Capo Santa Chiara, anziana in gravi condizioni

Genova – Restano gravi le condizioni della donna di 68 anni investita ieri nel tardo pomeriggio da un suv e trascinata per alcuni metri.

L’anziana è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova.

L’incidente, l’ennesimo che vede un pedone investito da un’auto, si è verificato a Capo Santa Chiara, proprio sopra a Boccadasse, nel quartiere di Sturla.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, la donna stava camminando quando un suv impegnato in una manovra in retromarcia, l’ha travolta e trascinata per alcuni metri.

Per soccorrere la donna è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che l’hanno estratta da sotto all’auto e l’hanno affidata al personale sanitario presente che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, di massima gravità.

Aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sono attesi nelle prossime ore.