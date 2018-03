Donna trovata morta in casa nell’Imperiese

Castellaro (Imperia) – Una donna di 62 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. La macabra scoperta è avvenuta ieri sera, nell’abitazione dove la donna, pensionata, viveva da tempo, nel piccolo comune della provincia di Imperia.

Dopo numerosi tentativi di mettersi in contatto con lei, i familiari sono accorsi nell’abitazione per verificare come mai non rispondesse al telefono e hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma il personale paramedico non ha potuto far altro che costatare il decesso e chiamare il medico legale.

Non sarebbero stati trovato segni di violenza o di scasso e dall’abitazione non mancherebbe nulla.

L’ipotesi più accreditata al momento, dunque, è quella di un malore fatale.

Sul caso è stata comunque aperta un’indagine e sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso.

