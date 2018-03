Euroflora 2018 – Concorsi a premi per le Olimpiadi verdi

Genova – Ammonta ad oltre 130mila euro il “montepremi” delle Olimpiadi Verdi che si terranno durante la manifestazione di Euroflora 2018. Le somme verranno offerte per premiare i vincitori dei concorsi per le eccellenze estetiche e tecniche in gara.

A cavallo tra novità e tradizione, lo spettacolo di Euroflora è destinato a fare della città di Genova e della regione Liguria le ambasciatrici in ambito europeo della cultura della bellezza e del paesaggio.

Grazie al coinvolgimento dei migliori professionisti del settore i Parchi di Nervi diventano il luogo in cui dal 21 aprile al 6 maggio si potranno ammirare le più belle piante e fioriture in commercio nonché le più attuali tendenze in ambito florovivaistico.

Genova diviene sede di quelle che si possono considerare a tutti gli effetti le Olimpiadi “verdi”.

Floricoltori, vivaisti, orticoltori, frutticoltori, fioristi, compositori floreali, paesaggisti italiani e stranieri si sfideranno con le proprie produzioni e creazioni in 240 concorsi suddivisi in concorsi di onore, concorsi estetici e concorsi tecnici, pensati per esaltare e premiare le migliori eccellenze raggiunte nei settori del verde e del paesaggio.

I concorsi di onore, molto ambiti per il prestigio nazionale e internazionale che comporta la loro vincita, sono finalizzati a premiare le più belle presentazioni individuali o collettive realizzate nei diversi spazi espositivi. I concorsi estetici premiano invece la bellezza, l’originalità e l’artistica presentazione delle piante esposte e assumono nell’edizione 2018 di Euroflora una particolare rilevanza proprio per l’ambiente dei parchi in cui si svolge la manifestazione.

I concorsi tecnici sono finalizzati a premiare l’alta qualità, il vigore vegetativo e la novità di fioriture, arbusti e alberi in esposizione. Un concorso ad hoc consentirà di premiare le presentazioni che saranno dagli espositori meglio mantenute e conservate per tutta la durata della manifestazione. Ai concorsi tradizionali si è aggiunto quest’anno “Meraviglia nei Parchi” il concorso riservato a paesaggisti, architetti, creativi e progettisti, realizzato grazie alla collaborazione di AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

Le giurie e i premi

Le giurie saranno composte dai più qualificati esperti del settore che saranno chiamati ad esprimere i loro giudizi in base alle specifiche competenze e che lavoreranno a porte chiuse alla vigilia dell’apertura al pubblico della manifestazione. Il valore del montepremi ammonta a 133.700 euro così suddivisi:

· premi d’onore in denaro;

· premi in denaro con diplomi di medaglia d’oro e di medaglia d’argento per i concorsi estetici e tecnici;

· premi in denaro per la sezione speciale al termine della manifestazione.

Regolamento e libro concorsi sono online:

www.euroflora2018.it/wp-content/uploads/2018/03/libro_concorsi.pdf