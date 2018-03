Musica – “Fidatevi”, il 9 marzo esce il nuovo cd dei Ministri

Genova – Uscirà il prossimo 9 marzo il nuovo album di inediti dei Ministri dal titolo “Fidatevi”, già disponibile in pre-order. (Per prenotare la vostra copia del disco potete cliccare qui).

Ad anticipare la nuova fatica della band milanese ci ha pensato il primo brano omonimo, “Fidatevi“, seguito dal nuovo singolo “Tra le vite degli altri”, brano che apre il disco e che racconta di chi, per seguire i propri sogni, deve lasciare la via maestra nonostante le pressioni e la disapprovazione di chi ha intorno, nonostante, appunto, le vite degli altri.

Il brano è accompagnato da un videoclip firmato da Martina Pastori e Anna Adamo ed è stato girato in Bulgaria. Principale location delle riprese è stata la capitale, Sofia, ma molte delle sequenze sono state registrate durate la tradizionale festa dei Kukeri e sulla cima della Buzludzha, una vetta dei Balcani dove si trova un impressionante monumento dell’era comunista oramai abbandonato.

E proprio a riguardo di questo videoclip, i Ministri spiegano: “Per parlare dell’orgoglio e della tenacia che sono alla base della canzone, Martina e Anna sono andate in un Paese vicinissimo e di cui sappiamo così poco, e l’hanno raccontato attraverso le persone che hanno incontrato lungo la strada, come Dennis e Kostadin, due ragazzi incontrati sul posto che sono diventati i protagonisti del video”.

Il 9 marzo, proprio in concomitanza con l’uscita dell’album, Divi, Fede e Michele inizieranno un instore tour per incontrare i fan e parlare proprio dell’ultimo disco.

Ecco di seguito le date:

09 marzo – Feltrinelli Milano (piazza Piemonte 2/4 – ore 18.30)

10 marzo – Feltrinelli Verona (via Quattro Spade 2 – ore 15.00)

11 marzo – Feltrinelli Padova (via San Francesco – ore 17.00)

12 marzo – Feltrinelli Bologna (piazza Ravegnana – ore 18.00)

13 marzo – Feltrinelli Firenze RED (piazza della Repubblica – ore 18.00)

14 marzo – Feltrinelli Napoli (piazza dei Martiri – ore 18.00)

15 marzo – Feltrinelli Roma (via Appia Nuova 427 – ore 18.00)

16 marzo – Feltrinelli Bari (via Melo 112 – ore 18.00)

18 marzo – Feltrinelli Torino Porta Nuova (via Nizza, 2 – ore 17.00)

19 marzo – Feltrinelli Genova (via Ceccardi – ore 18.00).

I tre saranno in concerto per una serie di appuntamenti live che li porterà in giro per l’Italia.

05/04/2018 – Bologna – ESTRAGON

06/04/2018 – Padova – GRAN TEATRO GEOX

09/04/2018 – Milano – ALCATRAZ

12/04/2018 – Trento – SANBA’POLIS

14/04/2018 – Roma – ATLANTICO LIVE

19/04/2018 – Venaria Reale – TEATRO DELLA CONCORDIA

20/04/2018 – Nonantola – VOX CLUB

24/04/2018 – Firenze – OBIHALL

27/04/2018 – Molfetta – EREMO CLUB

28/04/2018 – Napoli – CASA DELLA MUSICA

30/04/2018 – Perugia – AFTERLIFE LIVE CLUB

Il prezzo del biglietto a posto unico e in piedi è di 17.40 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it.