Sampierdarena, malore alla guida: tassista si schianta contro auto in sosta

Genova – Si è sentito male mentre stava guidando la sua auto andando a finire contro alcuni veicoli in sosta.

E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 17.00, ad un tassista in transito in corso Magellano, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

L’uomo si trovava in auto quando, improvvisamente, ha accusato un malore che lo ha portato a colpire le auto parcheggiate in sosta facendole quasi precipitare sulla strada sottostante.

Soccorso, il tassista è stato accompagnato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Per facilitare le operazioni di soccorso e rimozione delle auto in bilico, gli agenti della Municipale presenti hanno chiuso via La Spezia.