Altare, camion sbaglia la manovra e blocca l’ingresso al paese

Altare (Savona) – Un camion in transito in direzione Carcare sta ostruendo il passaggio lungo la strada che permette l’ingresso ad Altare, in provincia di Savona.

Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato all’intraversamento del mezzo pesante, attualmente fermo con due ruote bloccate in una cunetta; sembrerebbe però che l’autista del camion abbia affrontato la curva in maniera errata andando ad occupare tutta la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che si stanno adoperando per cercare di ripristinare la normale situazione nel minor tempo possibile.