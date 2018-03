Doppio colpo nella lotta allo spaccio: 3 arresti in due operazioni a Borghetto e Ceriale

Savona – Prosegue la lotta allo spaccio di droga da parte degli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

Nella mattinata odierna, infatti, i militari impegnati in due distinte operazioni hanno inferto un importante colpo al traffico di sostante stupefacenti.

La prima operazione ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito i quali hanno scoperto un piccolo laboratorio per la coltivazione e la lavorazione di droga, presso l’abitazione di un albenganese di 35 anni, incensurato e residente nel comune in provincia di Savona.

L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish confezionata in più dosi, due bilancini di precisione, confezioni di semi di marijuana e una serra completa di lampade, trituratori, umidificatori e manuali per la coltivazione della cannabis all’interno del soggiorno.

Il 35enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini i spaccio di sostante stupefacenti. Trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani presso il Tribunale di Savona.

La seconda operazione, invece, ha visto l’impegno dei militari di Ceriale, nell’ambito di un’operazione antidroga messa in atto sul territorio.

I Carabinieri hanno arrestato due cittadini marocchini di 38 e 26 anni, pregiudicati e noti alle forze dell’ordine. I due pusher sono stati fermati a bordo di un’autovettura dopo che avevano ceduto sin concorso ad un acquirente, segnalato alla Prefettura, una dose di cocaina.

L’attività di monitoraggio dei militari ha permesso di accertare lo smercio di sostante stupefacenti ed a sequestrare mille euro in contanti ai due. La perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di sequestrare bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamenti di dosi di cocaina, Fondamentali sono state le segnalazioni dei cittadini che hanno contribuito a fornire importanti dettagli agli uomini dell’Arma segnalando movimenti sospetti. Anche i due pusher saranno processati nella giornata di domani.