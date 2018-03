Fiamme in un appartamento di Chiavari, intervento dei Vigili del Fuoco

Chiavari (Genova) – Intervento nella serata di ieri dei Vigili del Fuoco di Chiavari chiamati ad intervenire per un incendio che stava interessando un appartamento di via Piacenza, nel comune in provincia di Genova.

Il rogo ha interessato la veranda, completamente distrutta. Gli inquilini dell’appartamento, accortisi delle fiamme, hanno dato l’allarme prima di mettersi in salvo.

Sul posto sono arrivati i pompieri con un’autoscala. Con loro anche i Carabinieri per le indagini.

Al momento non è ancora stato chiarito cosa possa avere innescato le fiamme.