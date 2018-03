Genova – Assieme ai nuovi voli che dalla prossima primavera e dal prossimo autunno cominceranno a collegare lo scalo aereo di Genova con altre mete in Inghilterra (Bristol e Manchester, ndr) e Germania (Berlino), dal 15 marzo prossimo Genova entrerà a far parte del network delle città servite dal Frecciarossa. Lo ha comunicato Trenitalia facendo sapere che sono acquistabili da ieri, martedì 6 marzo, i biglietti per il nuovo Genova-Milano-Venezia attraverso tutti i canali Trenitalia. La coppia di treni di andata e ritorno collegherà il capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova. La partenza del Frecciarossa è prevista da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a VeneziaSanta Lucia alle 11.10.

Il ritorno è programmato dal capoluogo veneto alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a GenovaBrignole alle 20.03. I prezzi del nuovo servizio partono dai 14,90 euro per un Genova-Milano e 19,90 euro per un Genova-Venezia con un biglietto Super Economy, e dai 29 euro per il Genova – Milano e 61 per il Genova – Venezia con un biglietto base.