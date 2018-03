Sciopero del trasporto pubblico in Liguria, disagi per AMT e ATP

Genova – Sciopero generale anche nel settore trasporto su gomma in Liguria con l’agitazione dei lavoratori appartenenti all’Unione dei sindacati di base (Usb). Possibili disagi quindi per chi viaggia con i mezzi pubblici di AMT e ATP tra le 11,45 di questa mattina e le 15,45 del pomeriggio.

Garantiti i trasporti nelle fasce protette tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

Per ATP lo stato di agitazione scatta alle 10,30 e si conclude alle 14,40 ma l’azienda non esclude disagi anche in altro orario.

Disagi anche per chi viaggia in treno: alla mezzanotte è scattato lo sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie aderenti ad Usb e si concluderà alle 21.