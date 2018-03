Andora, tenta una rapina in casa e lo scoprono rimpatriata nel 2017, ma con documenti falsi

Andora (Savona) – Questa notte i Carabinieri della Stazione di Andora, quotidianamente impegnati a contrastare i furti in abitazione, hanno tratto in arresto un cittadino albanese, di 24 anni, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’abitazione. Il proprietario dell’immobile ha subito allertato i Carabinieri che prontamente sono intervenuti e, in seguito ad approfondito controllo, hanno operato con i riscontri dattiloscopici riuscendo a stabilire che il medesimo albanese era stato rimpatriato nell’aprile 2017, in esecuzione di un provvedimento prefettizio da Milano. Inoltre lo stesso era in possesso di documenti d’identità falsi così da eludere i controlli. In questo modo è stato quindi arrestato per possesso di documenti falsi e violazione della legge in materia di immigrazione. Attraverso una nota stampa, la medesima stazione centrale dei Carabinieri ha comunicato che attiverà un dispositivo operativo sul territorio continuo che sarà integrato con ulteriori pattuglie gravitanti in ogni ambito di competenza dei Comando dell’Arma, così da rendere capillare e visibile la presenza dei Carabinieri ed efficace il contrasto dei reati in genere ed in particolare di quelli contro il patrimonio.

