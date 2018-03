Biosfera, domani la riapertura dopo il restyling

Genova – Riaprirà al pubblico domani, venerdì 9 marzo, la Biosfera al Porto Antico di Genova.

Chiusa per lavori di manutenzione straordinaria che hanno visto la sostituzione di parte delle vetrate e l’arrivo delle vele interne previsto per le prossime settimane, la sfera progettata da Renzo Piano ha visto anche l’inserimento di una nuova pannellistica e di alcuni prodotti finali derivati dalle piante visibili al pubblico. Nel corso della primavera, inoltre, sarà installato un nuovo sistema audio di supporto alla visita.

I visitatori troveranno all’interno della struttura rari esemplari di alberi tropicali: oltre alle celebri felci arboree, le più alte del mondo coltivate in vaso, alcune piante tradizionalmente utilizzate dall’uomo quali l’albero della gomma da masticare, la cannella, la pianta del caffè, i banani ed altri frutti esotici oltre ad una ricca collezione di orchidee.

Ad accogliere il pubblico, alcune specie di pesci, uccelli e rettili e diversi esemplari di ibis scarlatto, con il caratteristico piumaggio di un intenso colore rosso.

Con la riapertura della Biosfera, i visitatori potranno completare le esperienze comprese nei percorsi Pianeta Acquario (Acquario di Genova, giardino un battito d’ali, ascensore panoramico Bigo e Biosfera) e AcquarioVillage (Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Sommergibile S-518 Nazario Sauro, giardino Un battito d’ali, ascensore panoramico Bigo e Biosfera).

Per quanti, invece, prediligono il tema del mare, GalatAcquario offre la possibilità di unire la visita a Piante Acquario con l’ultimo arrivato, il cucciolo di lamantino, grazie alla visita all’Acquario con il viaggio nella storia della navigazione al Museo del Mare.

Fino al 31 marzo, tutti i percorsi consentono di proseguire l’esplorazione degli ambienti acquatici con la scoperta degli animali che popolavano i mari al tempo dei dinosauri grazie alla sezione Paleoaquarium, parte integrante del percorso dell’Acquario di Genova.

Grazie alla durata di un anno dal momento dell’acquisto e alla possibilità di utilizzo su più giorni anche non consecutivi, tutti i percorsi consentono ai visitatori di organizzare al meglio la visita alle strutture, a seconda delle esigenze di ognuno.

Tutti i percorsi sono acquistabili sia online su www.acquariodigenova.it sia in biglietteria.

Prezzi:

Pianeta Acquario: adulti 35 Euro in biglietteria (33 Euro se acquistato on line); ragazzi (4-12 anni) 24 Euro; ridotti (over 65, militari, invalidi) 29 Euro.

AcquarioVillage: adulti 50 Euro in biglietteria (48 Euro se acquistato on line), ragazzi 34 Euro, ridotti 43 Euro.

GalatAcquario: adulti 42 Euro in biglietteria (40 Euro se acquistato on line), ragazzi (4-12 anni) 29 Euro; bambini (0-3) gratis; ridotti (over 65, militari, invalidi) 37 Euro.