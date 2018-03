Burian Bis, Neve a Pasqua e allerta rossa in Liguria, le fake news del Meteo

Genova – Nessun ritorno del Burian, niente neve a Pasqua e nessuna allerta rossa in Liguria per il maltempo in arrivo. Sono sempre più diffuse e senza controllo le “fake news” diffuse da alcuni siti on line che rischiano di diffondere preoccupazione e di creare enormi danni economici alle attività ricettive e commerciali delle zone che, secondo “misteriose” previsioni, dovrebbero essere colpite da fenomeno meteo estremi.

L’indice di affidabilità di queste “previsioni”, stando ai veri esperti Meteo, è talmente basso da non essere nemmeno quantificabile e questa ipotesi allarmistica ha la stessa valenza scientifica del lancio di una monetina e forse anche meno.

“La meteorologia non è la scienza di chi la spara più grossa – spiegano gli esperti – Utilizzando questo metodo si potrebbero prevedere decine di scenari catastrofistici con settimane di anticipo”.

L’allarme diffuso dai centri specializzati nella diffusione di previsioni Meteo è alto e il fenomeno delle fake news sull’argomento sono sempre più diffuse, al punto da far pensare a denunce alle autorità competenti per chi le diffonde e vere e proprie “class action” degli operatori turistici e commerciali contro le previsioni “urlate”.