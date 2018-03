Genova – Incendio nella notte nell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto a Cornigliano

Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato in un’ala della struttura dell’abbazia di San Nicolò del Boschetto, nel quartiere genovese di Cornigliano. L’allarme è scattato nella notte quando alcune delle famiglie bisognose che risiedono nella struttura hanno avvertito il forte odore di bruciato ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei pompieri che hanno prima evacuato l’ala della struttura interessata dalle fiamme e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono proseguite per alcune ore.

La struttura è stata parzialmente dichiarata inagibile e non potrà ospitare le persone sino al completamento di alcuni lavori di messa in sicurezza.

Fortunatamente è stato possibile ricollocare le famiglie bisognose in un’altra ala della struttura di via del Boschetto.

In corso indagini per ricostruire le cause del rogo che potrebbe essere stato causato da un corto circuito.

Per fortuna non si registrano feriti.