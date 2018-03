Genova – Prende a pugni la compagna, denunciato a Marassi

Genova – E’ tornato a casa nel cuore della notte ubriaco e, come spesso è già accaduto, ha cominciato ad aggredire verbalmente la compagna, insultandola pesantemente. E’ successo ieri notte, intorno alle 2, in un appartamento di Marassi.

Di solito era sufficiente lasciarlo solo e fargli smaltire la sbornia, ieri notte però ha oltrepassato il limite e le ha sferrato un violento pugno al viso tanto forte che è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale Galliera.

I medici dell’ospedale, come da prassi, hanno allertato le forze dell’ordine che hanno ascoltato il racconto della giovane invitandola a riflettere sulla gravità dei fatti.

La donna, dopo essere stata dimessa con una prognosi di 7 giorni, si è recata in Questura per sporgere querela, manifestando la volontà di lasciare l’appartamento condiviso con l’uomo e contestualmente il timore di ritorsioni nel rientrare per recuperare gli effetti personali.

Gli agenti hanno accompagnato la giovane a casa per “sicurezza” e all’arrivo era presente l’uomo, un ecuadoriano di 34 anni, che a fatica si è svegliato per aprire la porta e che, solo alla vista delle divise, si è convinto a non opporre resistenza all’allontanamento della donna.

I poliziotti lo hanno denunciato per il reato di lesioni informandolo sulle conseguenze derivanti da eventuali comportamenti vessatori.