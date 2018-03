Genova – Spacciava droga e si faceva proteggere da un pittbull, arrestato a Cornigliano

Genova – Spacciava droga per le vie di Cornigliano facendosi “accompagnare” da un grosso esemplare di pittbul per spaventare concorrenti e passanti ma è stato individuato ed arrestato dalla polizia.

E’ successo in via De Cavero dove si segnalava da tempo la presenza di un giovane spacciatore.

Ieri mattina, gli agenti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un cittadino ecuadoriano di 22 anni, irregolare sul T.N. e già gravato da precedenti, che era stato notato da un cittadino cedere sostanza stupefacente nella zona di Cornigliano in ore notturne, in prossimità di locali e circoli, sempre accompagnato da cani di grossa taglia, utilizzati presumibilmente come deterrente per eventuali controlli.

Nella casa dell’uomo, grazie anche al fiuto di Cora, un pastore tedesco di 6 anni e alla sua conduttrice della Sezione Cinofili dell’U.P.G., sono stati rinvenuti 19.60 grami di cocaina e 180 euro in contanti.

Il 22enne è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.