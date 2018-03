I Trilli, una serata speciale alla Claque tra musica e racconti

Genova – Il prossimo 10 marzo a La Claque di Genova arrivano i Trilli. Vladimiro Zullo (voce e racconti), Davide e Alessandro De Muro (chitarra e voce) e Fabrizio Salvini (percussioni, fiati e voce) con la regia di Lazzaro Calcagno, si esibiranno all’interno dello splendido teatro appena sopra piazza delle Erbe, nel centro storico.

Proprio il regista afferma: “Siamo ormai giunti alla penultima data di questo tour che devo dire sta andando molto bene anche oltre ogni nostra rosea aspettativa. Abbiamo avuto la conferma di come lo spettacolo riesca a trascinare il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni, coinvolgendo non solo gli estimatori ma anche chi prima non conosceva la storia del duo. Il valore aggiunto è senz’altro il fatto che questa storia, venga raccontata proprio dalla voce del figlio di Pippo, Vladi che porta in scena quel sentimento capace di toccare le corde più profonde di chi ascolta questi aneddoti e queste canzoni, che parlano del rapporto padre-figlio, della storia di un duo che ha scritto un pezzo di storia della canzone genovese, di Genova, delle tradizioni, insomma di tutti noi. Motivo di grande orgoglio è stata la presenza, nella data sestrese, del padre artistico dei Trilli, il grande Michele che ha riconosciuto il valore e l’importanza di questo spettacolo. Adesso ci aspetta questa importantissima data nel cuore di Genova e siamo davvero felici di poter portare questa storia genovese proprio alla Claque, sperando che i genovesi accolgano con entusiasmo la nostra proposta“.

Vladi porterà sul palco i suoi ricordi e le sue emozioni di figlio, partendo da un fatto che ha segnato indelebilmente la sua storia e quella della sua famiglia. l’affondamento del Club-ristorante Il Peschereccio di Pippo dei Trilli, avvenuto qualche mese dopo la sua prematura scomparsa. Aneddoti sulla nascita del duo, il rapporto tra un padre e un figlio, ricordi trascinati per sempre in fondo al mare ma che restano nel cuore di chi ama, sfidando ogni legge spazio/temporale, spaccati di una Genova che sembra non esistere più, profumi assopiti ma che riaffiorano da un caruggio.

“I Trilli” è una storia genovese e racconta un viaggio che porta fino ad oggi, nel tempo presente, dove la musica dei Trilli continua, tra tradizione e modernità, strizzando l’occhio al passato e guardando al futuro. In scena, come nella realtà, la presenza di Pippo ( Giuseppe Zullo ) e Pucci (Giuseppe Deliperi) è fortissima e determinante. Immancabile la musica che scandirà la narrazione, rendendo il tutto ancora più suggestivo ed emozionante.

Il MEI (Meeting delle etichette indipendenti) presieduto da Giordano Sangiorgi è media partner nazionale di questo tour teatrale insieme a Materiali Musicali.

Per questa data ci saranno vari ospiti che interverranno nel corso della serata: Enrico Bianchi e Mauro Culotta dei Gens, Massimo Morini dei Buio Pesto ,Carlo Denei, autore di Striscia La Notizia e la cantante Stephanie Niceforo (Castrocaro 2017), Stephanie Riondino (The Voice 2016).

L’inizio dello spettacolo è alle ore 22.00 e il costo del biglietto è di 12 euro se intero e di 10 se ridotto.