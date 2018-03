Sciopero del settore trasporti, previsti disagi per chi viaggia in treno

Genova – Sciopero del settore trasporti, oggi, anche in Liguria con i lavoratori iscritti all’Unione sindacale di base che incroceranno le braccia nel settore ferroviario e trasporto pubblico su gomma.

Lo stato di agitazione è partito alla mezzanotte e proseguirà almeno sino alle 21.

Possibili disagi, quindi, per il trasporto ferroviario con treni che potrebbero subire ritardi o cancellazioni e in particolar modo tra le 9 e le 17 quando, allo sciopero, si uniranno anche i lavoratori dell’Orsa Ferrovie e Cub trasporti.

Trenitalia garantisce i treni frecciarossa e frecciabianca e particolare attenzione ai convogli a lunga percorrenza.

Dovrebbero essere garantiti i treni nelle cosiddette “fasce di garanzia” tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

