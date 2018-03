Fabrizio Moro, “Parole, Rumori e anni”: alla Feltrinelli l’incontro con i fan

Genova – Dopo la vittoria al sessantottesimo Festival di Sanremo, alla Feltrinelli di Genova è arrivato Fabrizio Moro per l’attesissimo firmacopie del suo ultimo lavoro “Parole, Rumori e anni parte 1”.

Una lunga attesa quella dei centinaia di fan presenti, per qualcuno iniziata già in mattinata. “Siamo qui dalle otto di questa mattina – racconta un gruppo di giovani fan – veniamo direttamente da Sanremo e abbiamo saltato la scuola per poterlo incontrare“. E ad attendere il proprio turno per una foto ricordo ed un autografo anche una violinista dell’orchestra dell’Ariston che mostra lo spartito del brano vincitore “Non mi avete fatto niente”, in attesa di poter salutare il cantante romano.

Fabrizio Moro, il cui vero cognome è Mobrici, vanta diverse partecipazioni al Festival della Canzone Italiana. Nel 2007 si è aggiudicato la vittoria nella categoria Giovani con il brano “Pensa”, canzone che gli è valsa anche il Premio della Critica Mia Martini e che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Prima della vittoria, ottenuta proprio quest’anno con il brano cantato in coppia con Ermal Meta”, era già arrivato sul podio nel 2008 con “Eppure mi hai cambiato la vita”.

L’ultimo disco è una sintesi degli ultimi dieci anni della sua carriera. Un modo per fare il punto della situazione, guardarsi alle spalle e vedere la strada percorsa finora e per riprendere il cammino verso il futuro con una consapevolezza diversa.

Il prossimo 16 giugno Fabrizio si esibirà allo stadio Olimpico di Roma, un traguardo importantissimo per il cantante che non è riuscito a contenere l’emozione condividendo la notizia attraverso un post su Facebook: “E’ un sogno che si realizza e che io voglio dedicare a tutti i ragazzi che in questo anni hanno fatto tanti chilometri per venirci a sentire nei posti più dispersi d’Italia”.