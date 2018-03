Lavori sulla rete idrica, possibile sospensione dell’acqua a Masone

Masone (Genova) – Possibili disservizi sulla fornitura idrica potranno verificarsi martedì 13 marzo a Masone.

Am.T.E.R. S.p.A., infatti, ha fatto sapere che, a causa di alcuni interventi sulla rete idrica di distribuzione, potrebbero verificarsi cali di pressione e sospensioni parziali dell’erogazione dell’acqua.

I lavori inizieranno martedì 13 marzo alle ore 21.30 e si concluderanno, salvo imprevisti, intorno all’ 1.00 di mercoledì.

Queste le vie del comune di Masone interessate.

Via Marconi

Via Roma dal civ 1 al civ 38

Via Europa

Via Bruffi

Via Pio XIII e Villa Bagnara

Via del Carmine e Piazza del Carmine

Via dei Carlini

Via Montegrappa

Via Autra

Via Pallavicini civ 1-3-5

I lavori potrebbero portare ad una maggiore torbidità dell’acqua, che scomparirà nelle ore successive alla fine dell’intervento.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno rimandati con le stesse modalità al giorno successivo.