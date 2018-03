Savona – Colpi di pistola in via Premoli, due feriti

Savona – Colpi di pistola, nella notte, in via Premoli e due persone ferite dai proiettili. Momenti di terrore, ieri notte, per la sparatoria avvenuta intorno all’una per motivi ancora oggetto di indagine.

I residenti della zona hanno sentito diversi colpi di arma da fuoco e delle grida ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto trovando un uomo di 47 anni riverso a terra, ferito in modo grave, ed una donna colpita in modo più superficiale.

Subito sono accorse anche le ambulanze che hanno trasferito l’uomo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici lo hanno sottoposto ad una delicata operazione e si sono riservati la prognosi per la gravità delle ferite.

Ricovero in ospedale anche per l a donna che, però, sarebbe stata colpita solo di striscio.

Indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e le motivazioni e, al momento, sono aperte tutte le piste anche se potrebbe essersi trattato di un “regolamento di conti”.

Il feritore si è dato alla fuga subito dopo gli spari e gli inquirenti cercano immagini video di impianti di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena o l’arrivo o la fuga del feritore.

