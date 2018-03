Savona – Sparatoria in via Premoli, fermato l’aggressore

Savona – E’ stato identificato e fermato l’uomo che la notte scorsa ha esploso alcuni colpi di via Premoli, a Savona, ferendo in maniera grave un uomo di 47 anni e colpendo in maniera superficiale una donna.

Il 47enne, colpito all’arteria femorale, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato sottoposto ad un delicato intervento.

L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata.

Ancora non chiare le motivazioni dell’aggressione ma, per gli inquirenti, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nell’ambito della droga

Il fermato, invece, è un uomo di 41 anni, residente a Savona, fermato grazie alla testimonianza della donna, ferita dai proiettili in maniera superficiale.

L’aggressore è stato fermato in un appartamento dove si era recato per cambiarsi gli abiti e disfarsi della pistola, sequestrata dalle forze dell’ordine.

Per lui l’accusa è di tentato duplice omicidio.