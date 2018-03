Treni cancellati per il maltempo, Trenitalia rimborsa i biglietti

Genova – Trenitalia rimborserà integralmente i biglietti ferroviari non utilizzati nei giorni in cui l’allerta meteo ed il maltempo hanno “bloccato” le linee causando la cancellazione e la riprogrammazione dei convogli.

Trenitalia ha infatti disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione qualsiasi stazione della regione Liguria validi dal 1° al 3 marzo 2018.

I viaggiatori potranno presentare la richiesta entro domenica 11 marzo 2018 presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto oppure scrivere alla Direzione Regionale Liguria all’indirizzo rimborsi.drli@trenitalia.it allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del PDF se si tratta di un biglietto elettronico).