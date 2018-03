Genova – Rubava la corrente elettrica manomettendo il contatore, arrestata a San Fruttuoso

Genova – Per ben tre anni si è collegata abusivamente al contatore della corrente elettrica rubando di fatto la corrente elettrica. Una ragazza di 24 anni è stata arrestata dalla polizia, in via Berno per il furto do energia.

A scoprire l’anomalia la società che gestisce la fornitura che ha rilevato consumi “anomali” sul contatore che risultava senza contratto dal 2015 quando la precedente inquilina era deceduta.

Nell’abitazione si è stabilita lei, una 24enne genovese con precedenti di polizia, che ha pensato di manomettere i sigilli apposti e attaccarsi abusivamente al contatore, usufruendo della corrente elettrica per ben tre anni, senza pagare il conto ammontante all’incirca a 3.000 euro.

L’ente fornitore di energia che aveva in carico il precedente contratto, tramite un sistema di autodiagnostica, ha però scoperto la frode ed ha inviato presso il domicilio interessato i propri tecnici per ritirare il contatore manomesso richiedendo nell’occasione l’ausilio della Polizia.

I poliziotti dell’U.P.G. intervenuti, dopo aver appurato l’effettiva manomissione del contatore, hanno arrestato la giovane per il reato di furto di energia elettrica. Verrà sottoposta a rito per direttissima nella mattinata odierna.