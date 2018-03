Genova – Trovati con 5 chili di droga a Marassi, arrestati

Genova – Nascondevano oltre 5 chili di droga nella loro abitazione. La polizia ha arrestato tre genovesi, due uomini di 28 e 39 anni e una donna di 31, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sequestrando oltre 5,6 chili di droga.

I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso si sono recati ieri presso l’abitazione del più giovane che, da alcuni giorni, non dava più notizie di sé, né coi familiari né al lavoro.

Una volta entrati nell’appartamento, condiviso con gli altri due, gli agenti hanno immediatamente avvertito un forte odore tipico della marijuana e, a terra, ai piedi di un letto, hanno notato numerose infiorescenze della pianta.

A questo punto è scattata una perquisizione che ha portato alla scoperta di altre sostanze stupefacenti, per la maggior parte marijuana e hashish, ma anche oppiacei, cocaina e ketamina, in parte raccolto in grossi sacchi o in tavolette, in parte già suddiviso in singole dosi.

Sequestrati, inoltre, circa 8000 euro in contanti, un bilancino elettronico e due rotoli di pellicola trasparente usati per il confezionamento, un’agenda dove era annotata la contabilità e i tre smartphone degli arrestati.

I tre sono stati arrestati e portati in carcere e verranno interrogati nelle prossime ore.