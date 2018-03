Lupo trovato morto a Neirone

Neirone (Genova) – La carcassa di una lupa è stata rinvenuta sul ciglio di una strada che conduce nella frazione di Arinari e subito sono scattate le indagini nel timore che il bell’esemplare, in età riproduttiva, possa essere stata uccisa da bracconieri o da qualcuno a cui da “fastidio” la presenza dei predatori nella zona.

A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno avvisato le forze dell’ordine e gli uffici competenti. Una prima verifica sembra escludere l’ipotesi di un colpo di arma da fuoco ma l’animale potrebbe essere stato travolto da un’auto o, peggio, avvelenato con delle esche.

Il corpo della lupa è stato prelevato per gli accertamenti del caso. Difficilmente animali di quell’età e senza apparenti segni di sofferenza muoiono “per cause naturali”.

La convivenza tra uomo e lupo è ancora molto difficile a causa di credenze popolari senza fondamento e difficili da superare ma anche per gli attacchi, rari ma presenti, su animali da allevamento.

Nessun attacco all’uomo è invece segnalato da almeno un secolo in tutto il mondo.