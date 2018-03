Savona – Scoperta banda che organizzava falsi matrimoni per avere la cittadinanza italiana

Savona – Trovavano imprenditori compiacenti disposti a stipulare falsi contratti di lavoro o donne italiane che si impegnavano in falsi matrimoni per poter far arrivare dal Marocco e dall’Egitto uomini disposti a pagare somme consistenti per poter emigrare in Italia. Una banda di malviventi è stata individuata e sgominata dai carabinieri di Savona che hanno condotto una serie di indagini su alcuni episodi risalendo poi all’organizzazione della banda.

In manette con l’accusa di favoreggimento dell’immigrazione clandestina sono finite diverse persone sia in Liguria che in Emilia Romagna e in Lombardia. Sono cittadini italiani, marocchini ed egiziani che si occupavano di ogni fase dell’operazione, dal reclutamento dei “candidati” nei paesi d’origine ai contatti con imprenditori compiacenti e donne italiane disposte a contrarre matrimoni combinati, in cambio di somme di denaro, che davano la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

Le indagini proseguono e potrebbero emergere altri sviluppi.