Frana a Capo Mele: Aurelia riaperta a doppio senso di marcia

Laigueglia (Savona) – E’ stata riaperta alla circolazione l’Aurelia nel tratto interessato dallo smottamento di ieri nella zona di Madonna delle Penne, su Capo Mele.

I grossi massi si sono staccati dalla parte rocciosa intorno alle 19.00 di ieri, invadendo la carreggiata.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici Anas ed agli uomini della Protezione Civile che hanno lavorato per ripristinare la viabilità in tempi rapidi.

Alcuni grandi massi sono stati spostati nella serata di ieri, questo ha consentito la riapertura di questa mattina.

Al momento la viabilità è ripristinata ma i tecnici stanno lavorando per mettere in sicurezza la parete facendo cadere i massi ancora in movimento.

Il sindaco Franco Maglione è intervenuto così: “Un plauso e un ringraziamento ai tecnici dell’Anas che hanno lavorato per ripristinare la viabilità lungo la litoranea tra Laigueglia e Andora evitando grossi disagi alla viabilità“.