Kathmandu, aereo si schianta durante la fase di atterraggio

Kathmandu (Nepal) – Un aereo in fase di atterraggio all’aeroporto di Kathmandu si è schiantato al suolo.

Il velivolo, appartenente alla flotta della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, si era alzato in volo a Dacca e stava atterrando all’aeroporto internazionale della capitale nepalese. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato allo schianto ma sembra che, in fase di atterraggio, il velivolo si sia incendiato. Subito dopo aver toccato terra, avrebbe iniziato a sbandare andando a finire fuori pista prima di schiantarsi definitivamente su un campo di calcio vicino allo stadio.

A dare notizia di quanto accaduto è stato il quotidiano The Himalayan Times attraverso la sua pagina on line.

Al momento non si conoscono ancora dettagli sulle eventuali vittime. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e un’unità dell’esercito nepalese. Sembra che a bordo vi fossero tra le cinquanta e le settanta persone. Quattordici persone sono state estratte dalle lamiere e trasferite al Kathmandu Medical College And Teaching Hospital mentre i pompieri stanno cercando di salvare altri passeggeri.

Le operazioni di volo sono state sospese.

Nella serata di ieri, a New York, un elicottero con sei persone a bordo è precipitato nell’East River. Nell’impatto, cinque persone sono morte. Unico sopravvissuto il pilota del velivolo.