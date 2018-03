Maltempo in Liguria, ancora allerta arancione sul levante sino alle 18

Genova – Ancora maltempo e pioggia sulla Liguria e ancora allerta meteo per la giornata di oggi. Resterà di livello arancione sino alle 18, nella zona di Levante, da Portofino sino a Sarzana, nello spezzino mentre resta gialla nel resto della Liguria, sino alle ore 14.

Le piogge abbondanti che si sono scaricate sulla regione non hanno causato esondazioni di torrenti ma, piuttosto, diversi danni con frane e smottamenti.

Ed è questo il rischio più alto ancora in vigore, anche in considerazione del prolungarsi delle precipitazioni su un terreno ormai impregnato e che non riesce a scaricare l’acqua in eccesso.

Per il momento sono stati segnalati piccoli movimenti franosi non particolarmente preoccupanti ma la protezione civile invita alla prudenza.

