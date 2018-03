Lutto nella Lega Nord, morta Rosy Guarnieri ex sindaco di Albenga

Albenga (Savona) – Mondo della politica ligure in lutto per la morte di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga e tra le anime della Lega Nord della Liguria (e non solo).

Rosy Guarnieri è deceduta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’età di 66 anni.

Era appena stata eletta in Parlamento con il gruppo della Lega Nord.

Mi piace: Mi piace Caricamento...