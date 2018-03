Finale Ligure, anziana scivola in casa: salvata dai Vigili del Fuoco

Finale Ligure (Savona) – E’ scivolata in casa e non è più stata in grado di alzarsi ma il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

Finale Ligure, in provaci di E’ accaduto a, in provaci di Savona , dove una anziana, residente in via Torino, è stata salvata dal pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure, allertata dopo una chiamata ricevuta dalla Sala Operativa di Savona.

I pompieri, giunti sul posto, hanno verificato la presenza della donna in casa e sono riusciti ad entrare nell’appartamento per prestare le prime cure all’anziana e portarla in salvo.

Spinalizzata, la donna è stata trasferita all’ospedale dai sanitari della Croce Bianca intervenuti sul posto.