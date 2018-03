Frana sulla A1, oltre 9 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze sud

Firenze – Oltre nove chilometri di coda si segnalano tra Valdarno e Firenze, lungo l’autostrada A1. L’incolonnamento, come fa sapere Autostrade per l’Italia, è dovuto ad una frana scivolata sulla carreggiata dalle pendici sovrastanti.

Intorno alle 7.00 di questa mattina le prime cadute di detriti proprio all’imbocco della galleria Boschetto, all’altezza del chilometro 319.

Per consentire la pulizia del piano viabile, per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza è stato necessario chiudere una corsia al transito veicolare.

Il traffico, dunque, al momento scorre su una sola corsia e vede oltre 9 chilometri di incolonnamenti.

Autostrade per l’Italia consiglia, per le lunghe percorrenze verso Firenze, di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Valdarno per poi prendere la SR69 e la SP1 per poi rientrare a Firenze sud.