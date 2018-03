Genova, Cella: “Regione dovrebbe aumentare risorse destinate al trasporto pubblico disabili”

Genova – Il bando di gara sul trasporto pubblico per i disabili sta interessando da vicino l’opinione pubblica genovese nelle ultime settimane e nella giornata di oggi ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni Roberto Cella, consigliere metropolitano delegato alle politiche del lavoro di Città metropolitana di Genova, che ha fatto chiarezza sul bando di gara del servizio di trasporto disabili. “Questa mattina – ha affermato il consigliere Cella – ho incontrato i sindacati e i lavoratori delle cooperative coinvolte nel rinnovo del contratto d’appalto di questo servizio, e ho detto loro che Città metropolitana ha pienamente fatto la sua parte. Attraverso la sua Stazione unica appaltante (S.u.a.) ha infatti predisposto con la massima celerità possibile, come richiesto del sindaco metropolitano Marco Bucci, tutti gli atti amministrativi necessari per la gara, dall’Accordo Quadro al capitolato al bando. Qualora la Regione Liguria aumentasse le risorse destinate a Città metropolitana per questo servizio, basterebbero pochi giorni al nostro ente per fare una variazione di bilancio e modificare gli atti della gara aumentando la base di gara, ma questo aumento di risorse deve essere comunicato a Città metropolitana attraverso un atto formale, una delibera. Alla data di oggi, 12 marzo, di questa delibera della Regione non abbiamo notizia”.​

