Genova – I Caprioli di Pegli, intrappolati dal Varenna in piena, stanno bene

Genova – Sospiro di sollievo per i quattro esemplari di capriolo intrappolati dalla piena del torrente Varenna, ieri, a Pegli, nel ponente genovese. Gli animali sono stati visti e fotografati questa mattina e sono ancora nel greto del torrente ma stanno bene.

Ieri, con le forti piogge, si sono vissuti momenti di tensione perchè gli animali sembravano in difficoltà e molti residenti hanno allertato le autorità e si sono ammassati sugli argini per guardare e fotografare gli animali che, probabilmente, sono stati disturbati più dalla improvvisa “popolarità” che dalla piena del torrente.

A più riprese sono stati lanciati appelli al salvataggio ma vigili del fuoco e guardie eco-zoofile hanno desistito, memori anche di un precedente finito con la morte di un animale per la paura e il “tuffo” in mare di un altro.

I caprioli, sebbene vivano da tempo nelle vicinanze dell’uomo, sono ancora selvatici e non accettano di essere avvicinati. Per questo motivo, entrare nel greto del torrente, anche con le migliori intenzioni, rischia di provocare danni agli animali.

Con il rallentare delle precipitazioni, la forza delle acque si è calmata e i caprioli sono riusciti a spostarsi in zone meno pericolose e tranquille e sembrano stare bene.

Mi piace: Mi piace Caricamento...