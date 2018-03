Genova – Vigili del Fuoco a Voltri per tegole d’ardesia pericolanti in via Cerusa – VIDEO

Genova – Tegole d’ardesia sollevate e spostate dal vento che minacciavano di cadere dal tetto di un edificio. Sono dovuti intevenire i vigili del fuoco in via Cerusa, nel quartiere di Voltri, per rimuovere alcune tegole pericolanti e che costituivano un grave pericolo per i passanti.

E proprio la caduta di alcuni frammenti ha spinto i residenti a chiamare i pompieri per verificare la sicurezza della copertura di un edificio che, evidentemente, avrebbe bisogno di manutenzione straordinaria.

Le tegole sono state sollevate e spostate dal forte vento di questi giorni e, cadendo, avrebbero potuto colpire i passanti con conseguenze facilmente immaginabili.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una gru ed un pompiere si è imbragato restando “appeso” al di sotto del “cestello” riuscendo a scendere sul tetto e a rimuovere le lastre ormai completamente distaccate.

Un intervento molto delicato che ha richiesto la chiusura della strada sino a operazione conclusa.

