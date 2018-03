New York – Elicottero precipita nell’East River: cinque morti. Salvo solo il pilota

New York – Un elicottero con sei persone a bordo è precipitato nell’East River a New York.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 19 locali (circa l’una in Italia), è costato la vita alle cinque persone trasportate. Salvo solo il pilota.

Secondo le testimonianze di alcuni presenti che hanno postato foto e video dell’incidente sui social, l’elicottero si sarebbe avvicinato velocemente al bacino d’acqua prima di schiantarsi e inabissarsi. Sembra, inoltre, che il mezzo stesse andando a fuoco nella parte posteriore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto il punto in cui l’elicottero si è inabissato, con loro anche gli agenti della polizia.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente del piccolo elicottero, in grado di trasportare al massimo sei persone.

Il National Transport Safety Board ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto.