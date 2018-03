Genova – Si erano introdotti illegalmente in un appartamento di proprietà di Arte in via E. Vittorini a Prà e vi avevano allestito la loro abitazione, per questo due persone, un senegalese di 39 anni ed una nigeriana di 36 sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri per “invasione di edifici pubblici”.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Arenzano, impegnati in uno specifico servizio sul territori volto proprio a contrastare questo tipo di fenomeni.