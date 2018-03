Rapallo – Minaccia barista con un coltello, arrestato

Rapallo (Genova) – Pretendeva di consumare bevande e alimenti acquistati altrove in un Bar e quando il proprietario gli chiedeva di desistere lo minacciava con un coltello. Un 40enne genovese è finito nei guai, bloccato dalla polizia, all’ennesima minaccia lanciata al titolare del bar e alle persone presenti nel locale.

L’uomo, piuttosto noto per precedenti di polizia e già protagonista di aggressioni violente, entrava nel locale con alimenti e bevande acquistate in altri negozi e pretendeva di bere e mangiare nel locale.

Il titolare gli ha chiesto più volte di non farlo ma lui, ogni volta, tornava alla carica con minacce sempre più gravi.

Quando l’uomo ha estratto un coltello e lo ha puntato al barista è scattata la denuncia alle forze dell’ordine che sono subito intervenute trovando l’aggressore poco lontano e con ancora nelle tasche un coltello con una lama di oltre 30 centimetri e potenzialmente letale.

Gli agenti lo hanno disarmato e arrestato e dai controlli è emerso che l’uomo, pochi giorni prima, aveva aggredito due persone incontrate casualmente nei pressi della stazione, ferendone una in modo piuttosto serio.

A suo carico anche numerosi precedenti di Polizia per rapina, estorsione, ricettazione, evasione e numerosi altri reati ed è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in orario notturno e specifica prescrizione di non detenere o portare armi né altri strumenti atti offendere.

L’uomo, avendo violato tale prescrizione, è stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa del rito per direttissima che si è svolto nella mattinata odierna.

